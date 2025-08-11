Köchin Meta Hiltebrand (42) trauert um ihre geliebte Katze Pilu. «Angefangen hat alles in ihn einem Tierheim», schreibt die Zürcherin auf Instagram. «Den Wunsch nach einer Katze hast du mir erfüllt. Einsam lagst du in einer Ecke und ich habe dich sofort gesehen. Chili nannten sie dich, wir nannten dich liebevoll Pilu.» Mehr als 15 Jahre war das Tier an ihrer Seite. «Treu und liebevoll durftest du gestern im Alter von 22 Jahren gehen.» Sie sei dankbar für die Liebe und Kraft, die sie ihr in all den Jahren geschenkt habe. «In meinem Herzen lebst du weiter.»
Die erfolgreichste TV-Köchin der Schweiz hat eine ganz besondere Beziehung zu ihren Katzen. «Sie sind für mich wie meine Kinder», sagte sie 2023 im Gespräch mit der Schweizer Illustrierten. «Bei ihnen zu sein, ist für mich wie ein Heimkommen. Sie gehören zu mir, sie haben meinen Respekt verdient», so Hiltebrand. «Es ist unglaublich wertvoll, wenn sie auf einen zukommen und mit einem kommunizieren.»
Asche von verstorbener Katze Judy im Wohnzimmer
Meta Hiltebrand war bisher Mami von drei Tieren. Amy und Flöckli stammen beide wie Pilu vom Tierheim. Pilu trat während einer früheren Beziehung in ihr Leben, erklärte die Köchin damals. So auch eine Katze, die mittlerweile ebenfalls verstorben ist. «Als Judy starb, konnte ich fast eine Woche nicht mehr arbeiten. Drei Tage ging gar nichts mehr.»
Als Erinnerung an das verstorbene Büsi liess sich die Gastronomin die Kremierungsnummer auf ihren Unterarm stechen. Die Asche der Katze steht seither in einer orangefarbenen Pyramide in ihrem Wohnzimmer. «Ich wusste nicht, wie ich anders mit dem Schmerz umgehen sollte», so Hiltbrand. «Jeder, der keine Katze hat, der lacht mich gerade aus. Aber jeder, der eine hat, der weiss genau, wovon ich gerade spreche.»
Hiltebrands geliebte Katze Pilu hatte in den letzten Jahren ihres Lebens keine Zähne mehr. Einmal war das Tier vom Balkongeländer gefallen, Hiltebrand konnte das ungeschickte Tier bergen, das damals glücklicherweise mit dem Schrecken davon gekommen war.