Köchin Meta Hiltebrand (42) trauert um ihre geliebte Katze Pilu. «Angefangen hat alles in ihn einem Tierheim», schreibt die Zürcherin auf Instagram. «Den Wunsch nach einer Katze hast du mir erfüllt. Einsam lagst du in einer Ecke und ich habe dich sofort gesehen. Chili nannten sie dich, wir nannten dich liebevoll Pilu.» Mehr als 15 Jahre war das Tier an ihrer Seite. «Treu und liebevoll durftest du gestern im Alter von 22 Jahren gehen.» Sie sei dankbar für die Liebe und Kraft, die sie ihr in all den Jahren geschenkt habe. «In meinem Herzen lebst du weiter.»