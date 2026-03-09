«In Zürich hat meine Reise begonnen»

Und ganz persönlich: Wenn Sie am 15. März im Kongresshaus auf der Bühne stehen – was soll das Zürcher Publikum in diesem Moment spüren?

Ich wünsche mir, dass das Publikum für einen Moment alles um sich herum vergisst und ganz in die Welt der Musik und der Bewegung eintauchen kann. Ballett kann Gefühle ausdrücken, für die man oft keine Worte findet. Wenn die Zuschauer sich berühren lassen und etwas mit nach Hause nehmen, dann ist das für mich das Schönste. Vielleicht entdeckt auch der eine oder andere, der zum ersten Mal Ballett sieht, eine neue Leidenschaft. Genau solche Momente können manchmal der Anfang von etwas ganz Besonderem sein.