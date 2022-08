Freudige Botschaft aus dem Hause Leutenegger: Sara (28) ist wieder schwanger. Das teilte die Influencerin der Schweizer Illustrierten mit und ihr ist die Aufregung anzumerken: «Wir freuen uns zu verkünden, dass wir in Erwartung unseres zweiten Kindes sind! Lio und natürlich auch wir Eltern können es kaum erwarten, unser kleines Wunder Ende Januar in den Armen halten zu dürfen», heisst es in der Mitteilung des Models an die Redaktion. Inzwischen befinde sie sich im vierten Monat und «das Bäuchlein ist kaum mehr zu übersehen» – wie die Bilder beweisen.