«Zugfahren ist wie Therapie»

Sie reisen im Zug durch die ganze Schweiz, um bei Partnern für Swisstainable und die Kampagne mit den SBB zu werben. Was sind die schönsten Komplimente, die Sie unterwegs bekommen?

Das Kompliment, das sich jeder Vorgesetzte in der Dienstleistungsbranche wünscht: dass sich die Mitarbeiter engagieren und dass dies bei den Gästen gut ankommt. Wir sind bei Schweiz Tourismus nicht einfach ein Betrieb mit 280 Mitarbeitenden. Wir wollen die ganze Branche voranbringen. Wir müssen leben, was wir erzählen, nach dem Motto: Doing the right thing, when nobody’s watching.