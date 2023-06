«Drohnen und Roboter gehören zum Hof»

«Zeitgemässes Bild von Landwirtschaft»

Was passiert mit dem vielen Geld?

Rund einen Drittel des Gewinns geben wir den Mitgliedern zurück. Das läuft via Verzinsung der Anteilscheine der Landi-Genossenschaften zu sechs Prozent. Und über Leistungsprämien für die Landi. Seit dem 25-Jahre-Jubiläum der Fenaco schütten wir den Landwirtinnen und Landwirten zudem direkt eine Erfolgsbeteiligung aus. Zum 30-Jahre-Jubiläum 2023 stocken wir diesen Betrag um zwei Millionen auf. Insgesamt fliessen so rund 36 Millionen an unsere Mitglieder zurück.



Doch den Grossteil der erwirtschafteten Mittel …

… reinvestieren wir in Infrastrukturen, die unserem Zweckauftrag dienen. Zum Beispiel Getreidesilos, Verarbeitungsanlagen oder Läden. Dass tönt alles schön und gut. Doch keine Geiss schleckt weg: Der Graben zwischen Stadt und Land wird in der Schweiz immer tiefer. Das macht uns Sorgen. Es ist kritisch, wenn die Lebenswelten gerade in einem kleinen Land wie der Schweiz auseinanderdriften.



Das wollen Sie ändern.

Gemeinsam mit dem Verkehrshaus der Schweiz haben wir die mehrjährige Ausstellung «Von Heugabeln und Drohnen: Landwirtschaft heute» realisiert. Am 1. Juni wurde sie eröffnet. Wir zeigen, wie Härdöpfel produziert werden und daraus Pommes frites entstehen. Oder wir stellen den Weg vom Rind zum Hamburger dar.



Also Bauern wie zu Gotthelfs Zeiten.

Überhaupt nicht. Wir vermitteln ein zeitgemässes Bild von der Landwirtschaft. Dazu gehören auch heute schon Drohnen und autonom fahrende Roboter. Die Ausstellung ist auch eine Plattform für den Austausch. Gerade von der städtischen Bevölkerung wollen wir erfahren, welche Landwirtschaft sie sich für die Zukunft vorstellt.