Viele Gewerbler jammern. Bundesrat Parmelin will diesen Firmen entgegenkommen und ihnen eine Rückkehr in die Grundversicherung ermöglichen.

Das ist für mich undenkbar! Diese Firmen haben in den letzten Jahren auf dem freien Markt von sehr tiefen oder zu tiefen Preisen profitiert. Wenn Sie diese Einsparungen mit den jetzt höheren Preisen verrechnen, stehen sie unter dem Strich immer noch gut da. Eine Rückkehr in die Grundversorgung wäre unfair gegenüber den Kleinverbrauchern, die in den letzten Jahren ein wenig höhere Preise zahlen mussten.