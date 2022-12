«Mein Kind wird von kämpferischer Natur sein»

Was geschah mit Ihrer Wohnung in Moskau?

Ich habe sie gerade nach Beginn des Grossangriffs kurzfristig aufgelöst, aus einem Bauchgefühl heraus. Ich schickte meine Möbel zurück in die Schweiz. Nur meinen Schmuck durfte ich nicht ausführen. Die Ohrringe, die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, gab ich meiner Nachbarin. Als ich drei Monate später wieder in Moskau war, holte ich sie bei ihr an der Haustür ab. Das war für mich auch ein absurder Moment.