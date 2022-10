«Ich bewundere die iranischen Frauen»

Schweizer Parlamentarierinnen kritisierten, die Schweiz schweige zu der brutalen Unterdrückung des Regimes.

Die Schweiz hat sich als eines der ersten Länder geäussert. Bundespräsident Cassis hat in New York am Rande der UN-Vollversammlung vier Tage nach dem Tod von Mahsa Amini den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi darauf angesprochen und eine unabhängige Untersuchung verlangt. Das hat er auch öffentlich kommuniziert. Danach haben wir rasch sowohl in Bern wie auch in Teheran diplomatisch interveniert und auch beim UN-Menschenrechtsrat klar Position bezogen. Die Schweiz schweigt nicht, wenn es um Menschenrechte geht. Im Iran sind wir in einer speziellen Position als Schutzmacht der USA. Da müssen wir genau überlegen, wann und wie wir uns öffentlich äussern.