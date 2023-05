In Ihrer Wohnung hängen überall kleine Zettelchen mit Sinnsprüchen wie «Lebenskunst ist die Kunst des richtigen Weglassens» oder «Normal ist gefährlich».

Die tägliche Ausrichtung ist wichtig für mich. Ich trainiere regelmässig, damit ich zentriert bleibe, wenn es nicht läuft oder die Situation aussichtslos erscheint. Ich frage mich dann immer: Was brauche ich in meinem Leben? Wenig, wenn man sich fokussiert. Zwei Tage ohne Wasser, dann wird alles Geld der Welt zur Nebensache. Heute ist es fast normal geworden und wird sogar gerechtfertigt, dass wir unsere Umwelt zerstören, unser Trinkwasser verschmutzen und wir für ökologische Produkte mehr bezahlen müssen als für Produkte, die die Umwelt zerstören. Unsere Normen zu überdenken, finde ich sehr wichtig. Meine Projekte entstehen aus Erfahrungen und Erkenntnissen, die ich gemacht habe. Ich habe nie einen Businessplan. Alles, was ich mache, kommt von innen heraus. Ich empfinde ein Gefühl der enormen Dringlichkeit und fange dann an, die Projekte umzusetzen, ohne dabei schon alles zu haben und zu können. Das ist nicht immer einfach, und es gibt auch Nächte, in denen ich wach liege und denke, das schaffe ich nie. Aber am nächsten Tag kommt etwas, eine Türe geht auf und bringt Möglichkeiten und Unterstützung für das Projekt, und ich weiss, ich bin auf dem richtigen Weg.