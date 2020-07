«Irgendwann möchte ich schon eine Familie gründen»

Sie haben zusammen schon viele Höhen und Tiefen erlebt …

… ja, aber wir sind beide Kämpfer und geben nicht so schnell auf. Und für uns steht die Familie an erster Stelle. Es ist selten, im Leben einen Partner zu finden, der einem nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten und in Krisen zur Seite steht. Ich weiss, egal was passiert, wir sitzen im gleichen Boot, und ich bin nicht allein. Das gibt mir extrem viel Halt, Stabilität und Sicherheit.