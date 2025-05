Irina Beller bekommt 5 Jahre Hausverbot in Luxuswarenhaus

Nach zwei Cüpli kam die Polizei! Was sich liest wie ein Krimititel, ist die unglaubliche Geschichte, die Luxuslady Irina Beller (53) erlebt hat und die an Absurdität nur schwer zu überbieten ist. Aber der Reihe nach. Am Montagabend gönnte sich die Multimillionärin an der Sushi-Bar im unteren Stock des Luxuswarenhauses Globus an der Bahnhofstrasse eine Portion Sashimi und zwei Gläser Champagner. «Ich liebe rohen Fisch, ich liebe Globus. Alle, die da an der Bar arbeiten, kennen mich, lieben mich, ich gebe auch immer gutes Trinkgeld», sagt sie zur Schweizer Illustrierten.