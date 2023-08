Sommerferien ahoi! Das packt Irina Beller in ihren Koffer

Ob Perlen-Halskette, Gucci-Schuhe oder Menthol-Stick – pünktlich zur Sommerferienzeit zeigt euch Jetset-Lady Irina Beller in unserer Miniserie «Sommerferien ahoi!», was in ihrem Koffer auf Reisen nie fehlen darf.

Sina Albisetti