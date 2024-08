«Wir drei hatten viele Gemeinsamkeiten. Walter und Richard Lugner bauten sich je ein Bau-Imperium aus dem Nichts aus. Was mich mit ihm verband, war die Lust, aufzufallen, für Stimmung zu sorgen und es zu geniessen, im Mittelpunkt zu sein.» Für den Österreicher war der Ball in Zürich eine Premiere. Eingeladen hatten ihn die Bellers, die Vorankündigung zum Ball-Happening schlug in der Presse Wellen. «Sogar RTL kam, doch die durften drinnen nicht filmen, also gingen wir drei immer wieder nach draussen. Richard, nahm dies ganz gelassen und genoss das Bad in der Menge und Kameras, die überall auf ihn und uns gerichtet waren», so Irina Beller.