Nebst ihrem Lieblingsschmuck sind ihr Schuhe im Gepäck wichtig. Aber sie weiss auch, dass die Treter viel Platz im Koffer einnehmen. «Deshalb habe ich sie optimal gewählt, mit den High-Heels von Marc Jacobs kann ich auch eine oder zwei Stunden spazieren gehen.» Keine Kompromisse macht Irina Beller beim Thema Bikinis und packt für jeden Tag gleich mehrere Badekleider ein. «Es ist ja langweilig, den ganzen Tag im gleichen Teil am Pool zu liegen», erklärt sie ziemlich einleuchtend. Bei so viel Luxus denkt Irina Beller aber auch ans Sparen und stibitzt ihre Reisezahnbürste jeweils auf ihren Flügen in der First Class.