Absurde Erfahrungen und Herausforderungen

Irina Kastrinidis’ Schauspielwurzeln liegen zwar im Theater, doch hat sie auch immer wieder in Filmen mitgespielt, etwa in der Berliner Komödie «Schwarze Schafe» von Oliver Rhis. Aus ihrer inzwischen doch beachtlichen Karriere kann Irina Kastrinidis auch so manche Anekdote erzählen. Ein Erlebnis blieb ihr in all der Zeit besonders in Erinnerung: «Wir hatten eine Vorstellung in einem Bergdorf in Brasilien, in Guaramiranga. Mit dem Stück «im Dickicht der Städte» von Bertolt Brecht unter der Regie von Frank Castorf. Als wir dort ankamen, wurden für dieses kulturelle Fest alle Häuser neu gestrichen und es war unglaublich, was dieses Dorf organisiert hatte, mitten im Regenwald. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine schlimme Magen-Darm-Verstimmung, das schon mal zum Anfang. Und wir wurden mit einem Bus über Serpentinen den Berg hochgefahren. Als wir im Theater ankamen, in dem wir spielen sollten, waren dort überall Fledermäuse. Die Vorstellung fing etwa zwei Stunden später an als geplant und es war schwierig die Spannung zu halten, bis es los ging…Als die Vorstellung dann langsam lief, war die Hauptdarstellerin plötzlich verschwunden. Und irgendwann war dann auch das Publikum weg, alle Leute waren gegangen. Später erfuhr ich dann, dass die Hauptdarstellerin die ganze Zeit draussen im Regen ausgesperrt war und nicht mehr ins Theater kam. Zudem fiel die Übersetzungsanlage komplett aus, so dass die Zuschauer überhaupt nicht mehr wussten, was hier eigentlich gespielt wurde. Dann gab es in dem Dorf noch eine Schlägerei und nachdem wir nachts durch den wunderschönen Regenwald zurück zu unserem Hotel kamen, erwartete uns schon ein nicht sehr erfreuter Produzent. Er hatte uns ja dorthin eingeladen – und unser Auftritt war so eine Katastrophe…Das war das erste und letzte Mal, dass wir dort auftreten durften», lacht sie beim Gedanken an diese absurde Erfahrung.