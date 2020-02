In der Serie wird ja zum Teil recht Tacheles gesprochen, hartes Vokabular gebraucht. Wie gehen Sie damit um?

Es gab am Set nach einiger Zeit schon den Running-Gag unter den Komparsen. Sie fragten mich immer, wenn ich zum Dreh kam: «Sagst du heute wieder ‹verfickte Kackscheisse?›» Aussenstehende fanden es überraschend, dass ich eine Frau mit einem so derben Wortschatz spiele. Aber als Schauspielerin gehört das für mich zur Rolle und macht eigentlich auch wahnsinnig Spass. Am Ende haben wir das Fluchen aber etwas reduziert, damit meine Rolle, die Ursula Bosch, nicht zu unsympathisch wirkt.