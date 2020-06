Ist Bachelorette ein Lebensziel?

Kim Kardashian hat geschafft, wovon viele träumen. Sie ist berühmt. Weswegen und wofür, war vielen zumindest am Anfang ihrer Karriere unklar (inzwischen ist sie ziemlich erfolgreiche Beauty-Unternehmerin). In «Keeping Up With The Kardashians...» plätscherte das Leben einer privilegierten US-Familie vor sich hin. Diese Familie war faszinierend und wurde damit berühmt. Es gab Zeiten, in denen Berühmtheit an eine gewisse Leistung geknüpft war. Diese Leistungsdefinition war selbstverständlich durchaus individuell, aber eine nachvollziehbare Leistung war es.