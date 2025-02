Ist er der neue Mann an Michelle Hunzikers Seite?

Der Italiener steht derzeit für Netflix vor der Kamera

Alvise Rigo, gebürtig aus Venedig, kann auf eine vielseitige Karriere zurückblicken. Nach seiner Zeit als professioneller Rugbyspieler für Teams wie Valsugana, Lazio Rugby und Petrarca Rugby, zog er nach Mailand, um als Model und Personal Trainer zu arbeiten. 2021 nahm er an «Dancing with the Stars» teil und wagte sich später auch in die Schauspielerei. Aktuell dreht er eine Serie für Netflix. Ausserdem arbeitete Rigo als Bodyguard für Schauspielerin Julianne Moore (64).