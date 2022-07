«Bastian ist mein grosser Bruder»

Was macht eure Freundschaft aus?

Ivan: Es gibt so viel, was wir gemeinsam haben. Wir beide lieben Sport, gehen gern in den Ausgang, probieren neue Dinge aus.

Bastian: Wenn wir unterwegs sind, brauchen wir auch nicht immer zu reden. Es ist uns einfach wohl, und wir müssen uns nichts beweisen.