Auch einige Tage später hat der Moderator die Nachrichten seines Arbeitgebers noch nicht komplett verdaut, wie er am Dienstag offenbart: «‹G&G› war mein absoluter Traumjob, auf den ich so lange hingearbeitet habe. Und plötzlich ist er einfach weg. Ich weiss, das Leben geht weiter, und ich will nicht jammern – viele Menschen verlieren ihren Job. Aber wenn etwas, das man mit so viel Leidenschaft gemacht hat, so abrupt endet, ist das ein harter Einschnitt.» Zum Glück habe man sich im Team gegenseitig unterstützt – «das hilft.»