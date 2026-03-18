«Ja, wir haben geheiratet!»

Damals veröffentlichte er auf dem Album «Tradition» mit «Fabienne» ein Lied, das sich um die Kennenlernzeit der beiden dreht. «Als ich sie kennenlernte, spielten wir noch in kleinen Clubs, die Menge bezahlte den Eintritt noch bar an der Abendkasse. Und am Ende, nachdem ich meine Band und Crew bezahlt hatte, ging ich mit den Nötli nach Hause und brachte das Geld zu ihr auf die Bank.» Wichtig: Anders als in der Handlung im Lied habe seine Fabienne keinen Bankraub begangen, sagte er damals mit einem Lachen.