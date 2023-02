Letzten September gab ich meinen Rücktritt öffentlich bekannt. Die letzten Arbeitswochen fühlten sich an, als würde ich an meine eigene Beerdigung gehen. Bei jeder Rede hiess es, wie erfolgreich ich gewesen sei und wie sehr man mich vermissen werde. Das war fast zu emotional für mich. Den Januar verbrachte ich in Utah, USA. Ich wollte Distanz zu Washington schaffen. In den ersten zwei Wochen nach meinem Rücktritt schlief ich schlecht. Es war mir nicht gelungen, alle Probleme zu lösen, bevor ich ging – weil es immer Probleme gibt. Aber nun war ich nicht mehr zuständig, konnte nicht mehr helfen, Lösungen zu finden. Gleichzeitig verspürte ich eine grosse Müdigkeit und eine Leere. Darum sorgte ich dafür, dass meine Agenda gefüllt war. Jeden Tag fuhr ich in Park City drei Stunden Ski – bei spektakulären Verhältnissen, mit genialem Tiefschnee. Daneben organisierte ich Vorträge und sprach mit verschiedenen Leuten über meine Zukunftspläne. Ich könnte mir vorstellen, an die Universität zurückzukehren. Auch die Privatwirtschaft ist eine Option. Vielleicht schaffe ich es, halb in der Schweiz, halb im Ausland zu arbeiten, wer weiss?