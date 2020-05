Jacques Reymonds und Erika Hess' Liebe für die Ewigkeit

Es ist ein Bild für die Ewigkeit – eines, das sportlichen Triumph und privates Glück verbindet. Die 19-jährige Nidwaldnerin Erika Hess wird an der Ski-WM 1982 in Haus im Ennstal (Ö) von ihrem Konditionstrainer Jacques Reymond aus dem Zielraum getragen. Es ist eine von drei Goldmedaillen von Hess an diesen Titelkämpfen. Was die Öffentlichkeit nicht ahnt: Der Mann, der die junge Skirennfahrerin stark gemacht hat, wird später die Liebe ihres Lebens.