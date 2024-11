Zu den Posts stellt er verschiedene Songs, einer davon ist sein eigener «Drei Stunden», in dem es um Nächte geht, in denen man frisch verliebt hofft, sie würden nie enden. In einem früheren Interview mit Blick sagte der Musiker zu dem Lied: «Ich könnte das nicht so schreiben, wenn ich es nicht auch fühlen würde. Wenn man jemanden neu kennenlernt, fühlt es sich an, als sei man zu zweit auf einer einsamen Insel.» Damals sei er noch nicht bereit gewesen, diese Insel zu verlassen und seine Partnerin der Öffentlichkeit zu zeigen. Nach einem augenscheinlich glücklichen Sommer scheint der Herbst nun dieses nächste Kapitel der Beziehung einzuleiten.