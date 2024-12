Jangos Nase entgeht fast nichts

Seit mehreren Stunden wird eine 99-jährige alleinstehende Frau aus einem nahen Altersheim vermisst. Die Suche durch Personal, Angehörige und die Feuerwehr Urnäsch AR war erfolglos. So lautet die Meldung, die am 31. Juli kurz vor 20 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau eingeht. Patrouillen der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden rücken aus. Sie finden die Frau nicht, auch nicht in der Umgebung des Rollators, der einen Kilometer vom Altersheim entfernt steht und der Vermissten gehört. So bietet der Einsatzleiter den Polizeihundeführer Thomas Steiger (35) und dessen Diensthund Jango vom Grafenfels auf.