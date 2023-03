Der einstige Schweizer Bachelor und Kickboxer Janosch Nietlispach (34) hat ein paar Tage Ferien in Ägypten gemacht. Während eines Roadtrips besuchte der Zuger auch die so bekannten wie eindrücklichen Pyramiden von Gizeh. Vor Ort zogen aber nicht unbedingt die über 4000 Jahre alten Bauwerke Nietlisbachs Aufmerksamkeit auf sich: Dem 34-Jährigen «lupfte es den Deckel», als er die dortigen Pferde sah, die an der brütenden Hitze in schnellstem Tempo Touristinnen und Touristen umherkarren müssen.