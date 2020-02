Janosch Nietlispach und Kristina haben sich getrennt

Wie Tarzan und Jane Andrina und Kenny im Dschungel der Liebe

Er Tarzan, sie Jane – wie die klassische Liebesgeschichte hat auch die Romanze von Bachelorette Andrina und ihrem Kenny ihren Ursprung in Afrika. Nun muss sich das Paar endlich nicht mehr in den Tiefen des Dschungels verstecken. Die beiden sind sich sicher, ihre Leidenschaft ist nicht nur so abenteuerlich wie bei Tarzan und Jane, sondern auch so romantisch wie bei Romeo und Julia.