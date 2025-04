Buochs liegt idyllisch am Vierwaldstättersee, die Rigi strahlt in voller Pracht und spiegelt sich im Wasser. Von hier kommt Skistar Marco Odermatt. Heute aber gilt der Besuch dem nächsten vielversprechenden Skitalent. «Härzlich willkomme, Junioräwältmeisterin» steht auf dem Plakat vor ihrem Zuhause. Jasmin Mathis (21) öffnet die Tür. Um ihren Hals baumeln zwei Medaillen. Die Nidwaldnerin reiste nachselektioniert an die Junioren-Skiweltmeisterschaft in Tarvisio (I). Die Enttäuschung über die erste Absage war riesig. «Ich musste schon ein paar Tränchen verdrücken, als ich es meinen Eltern am Telefon gesagt habe.» Roland (57) und Anita Mathis (58) leiden mit ihrer Tochter mit.Überraschend aber fällt dann eine Fahrerin aus, Jasmin Mathis rückt nach – und schreibt ein Schweizer Skimärchen: Erst holt sie in der Abfahrt Silber und krönt sich dann im Super-G zur Juniorenweltmeisterin! «Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich war einfach nur dankbar und glücklich über die Chance. Diese Emotionen, die Siegerehrung vom obersten Treppchen mitzuerleben – wunderschön.»