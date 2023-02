Jasmine Flury darf endlich unbeschwert geniessen

Allerlei Leute springen im Veltlinerstübli ein

Und nun sitzt dieser Papa Georg in einem Restaurant in Méribel statt in Monstein neben der Talstation. Er hat keinen Bauernbetrieb mehr, sondern das «Veltlinerstübli», wo er an diesem Abend eigentlich sein sollte. Doch seine Tochter ist gerade Weltmeisterin geworden, und da sind allerlei Leute in Monstein eingesprungen, damit die beiden Gastgeber – seine Frau Corinna im Service, Georg in der Küche – mit Jasmine feiern können. «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl», sagt der Vater. «Sie musste so lange kämpfen. Dass es nun so weit gekommen ist, bedeutet für einen Vater alles.»