Jean-Marc Probst finanziert neue «Kleiner Prinz»-Version in Pali

«Das Wichtigste ist für die Augen unsichtbar»

Heute befinden sich alle Bücher im Museum «Der Kleine Prinz und seine Welt» im Palais Besenval in Solothurn, direkt an der Aare. Probst hat es von Museografen aus Paris einrichten lassen. Der Besuch ist so organisiert, dass jedes Kind gern mitkommt. Allein die riesige Bibliothek mit allen Ausgaben des Weltbestsellers ist ein Hingucker.



Probst lebt heute mit seiner Frau in Solothurn in einer Wohnung. «Ich habe nie eine Villa, ein Chalet oder ein Haus am Meer gekauft.» Denn der Kleine Prinz hat ihm Luxusideen ausgetrieben mit seiner Mahnung, dass die Menschen nicht fähig sind, die wichtigen Sachen zu begreifen, nur arrogant und materialistisch sind.



«Wer das Buch liest, neigt dazu, ganz anders zu handeln … menschlicher, mit dem Herzen», sagt Probst. Und erinnert an die Frage des Fuchses an den Kleinen Prinzen: «Es ist sehr einfach, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wichtigste ist für die Augen unsichtbar.»