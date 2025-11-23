Jean-Robert Schaffter und sein Schaffen

Die Liebe zu Bildern teilt er mit Isolde. «Kunst ist für mich ein Lebensnerv. Das Schönste ist, mich mit andern darüber austauschen zu können», sagt sie. Man sieht es im modern eingerichteten Jurahaus, einem Bauernhof aus dem Jahr 1750, den sie liebevoll renoviert haben. Es hätte in jedem Wohnjournal einen Ehrenplatz verdient, Kunst überall, alles stilvoll. «Il a l’œil, er hat das Auge», sagen seine Freunde. Schaffter sieht mehr als andere und sieht es schneller. So war er der Erste, der 1989 das Foto eines angeblichen Massengrabs in Timisoara, Rumänien, als Fake entlarvt hat.