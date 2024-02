Jeanette Macchi: «Ich war eine freche Göre»

Sein Beruf ist mit ein Grund, dass die Familie 2012 in den Wüstenstaat auswandert. Der Captain bekommt ein Jobangebot von Emirates. «Die Fluggesellschaft offerierte uns ein grosszügiges Package», erzählt Macchi. «Sie stellte uns ein Haus zur Verfügung und bezahlte grösstenteils die Schulen der Kinder.» Das Leben in Dubai gefällt der Familie. «Wir hatten Freunde aus der ganzen Welt. Die BBQ-Kultur ist toll. In Dubai sind alle sehr spontan. Im Gegensatz zur Schweiz, wo man mehr vorausplant», schmunzelt Jeanette. Trotzdem ist die Familie gern nach Hause gekommen – obwohl nicht nur die Katzen die Sonne und die Wärme vermissen. «Die Schweiz hat uns immer ein bisschen gefehlt.» In Dubai arbeitet Jeanette zuerst als Immobilienmaklerin, später leitet sie die Swiss Ladies Group, eine Vereinigung von Schweizerinnen in Dubai, und organisiert die monatlichen Events. «Eine Arbeit, die mir sehr gefallen hat. Denn die Menschen liegen mir am Herzen», so Jeanette.