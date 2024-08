Ich bitte darum.

Im September gibt es wieder eine Abstimmung (Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), Anm. d. Red.). Ich habe in einer Tageszeitung einen Artikel gelesen, der sie hätte erklären sollen. Und ich habe bei aller Liebe nicht verstanden, was da gemeint ist – das waren irgendwelche politisch-komplizierten Schilderungen, was jetzt zu tun sei. Und am Schluss sagte ein Experte: «Diese Abstimmung brauchen wir gar nicht!» (lacht). Jetzt stellen Sie sich einen Bürger vor, der sich einlesen will – und im Endeffekt wird ihm vorgerechnet, wieso das alles keinen Sinn macht! (Steinberger rückt mit dem Stuhl näher zum Tisch). Wir müssen hier unbedingt etwas ändern – so kann das nicht weiter gehen! Komplizierte Sachverhalte müssen so einfach kommuniziert werden, dass jeder die Situation versteht, bevor er oder sie sein Kreuzchen macht.