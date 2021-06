Adliswil am Fuss des Zürcher Uetlibergs. Klingt beschaulich, doch in der «Innovationsgarage» wird kreativ getüftelt, und nach getaner Arbeit liegt auch mal ein kühles Bier drin (Eigenmarke HITS-Bier). Hier im House of Insurtech Switzerland (HITS) bietet Generali-CEO Andreas Krümmel, 53, Start-ups Unterschlupf. «Diese Atmosphäre ist unersetzbar», sagt er. «Der persönliche Austausch ist auch heute noch wichtig.»