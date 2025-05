«Jeder Stellenabbau geht mir nahe»

Mit dem Scanner in der Hand streift Ursula Nold (56) durch «ihre» Migros in Köniz BE wie jede Woche. Salatköpfe, Cottage-Cheese und Poulet wandern ins Einkaufswägeli. «Ich kaufe immer ohne Liste ein und lasse mich inspirieren», sagt die Präsidentin des Migros-Genossenschafts-Bunds nach dem Einkauf. «Oder was die Kinder in die Migros-App reinschreiben.» Sie zückt ihr Handy und sieht: Ihr Sohn hätte gern noch Auberginen. «Oje, das hat die Mama vergessen», sagt sie und lacht.