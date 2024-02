Unbeugsamer Tausendsassa

Er ist ein Kämpfer! In den folgenden Jahren führt er sein Medizinstudium zu Ende, entwickelt mit einem ETH-Elektroingenieur die mundgesteuerte Bedienung der Klavierpedale. Er heiratet, feiert als Trainer der Schweizer Handbike-Nationalmannschaft Olympiasiege, tritt in renommierten Sälen als Konzertpianist auf, wird 2009 am World Economic Forum in Davos zum Young Global Leader ernannt. Er gründet eine Stiftung, die in Afghanistan und Myanmar Schulen baut. Nach der Facharztausbildung und fünfjähriger Tätigkeit als Oberarzt führt er als Allgemeinmediziner seit zehn Jahren eine erfolgreiche Hausarztpraxis in Schenkon LU.