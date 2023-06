Welche Abstimmung lag Ihnen besonders am Herzen?

Die Elternzeit-Initiative. Jedes Baby sollte ein Recht auf ein bisschen Zeit mit seinen Eltern haben. Immerhin wurde es von ihnen ungefragt und absolut hilflos in die Welt gesetzt. Zudem brauchen Mütter und Väter eine Entlastung in den ersten Monaten.