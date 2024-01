So geschehen beim Heimrennen in Adelboden BE, als dem Edeltechniker im ersten Lauf die Bindung aufspringt und er den Ski verliert. Gleiches geschieht in Sölden. Sofort wird Kritik laut am neuen Bindungssystem seines Ausrüsters Look-Rossignol, das ihm exklusiv zur Verfügung gestellt wird. Darüber kann Meillard nur den Kopf schütteln. «Jeder weiss es besser – das nervt!» Beeinflussen lässt er sich davon nicht. Neben ein paar kleinen Änderungen bleibt alles beim Alten – auch die Bindung. «Ich bin überzeugt von meinem Weg.»