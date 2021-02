Auch Ruth hat Landwirtin gelernt, an den Wochentagen arbeitet sie als «Allrounderin» auf einem Bauernhof in Arni bei Biglen im Emmental und schläft deshalb nur am Wochenende bei Res. An diesen Tagen dauert die Stallarbeit nur noch halb so lange: eine Stunde für sieben Milchkühe und sechzehn Kälber statt früher zwei Stunden.