Bei Nina Müllers Stellenantritt waren die Einkaufszentren bis auf die Gastro-Bereiche geschlos­sen. «Es war ein sehr emotionaler Tag, als wir ­wieder komplett öffnen durften», erinnert sie sich. Sie stand am Eingang des Department Store und begrüsste die Kundinnen und Kunden höchst­persönlich. «Zu Beginn verkauften wir so viel wie in der Vorweihnachtszeit, das war erfreulich. Im Sommer spürten wir die Ferienzeit. Nun bleiben viele in der Schweiz und kommen einkaufen. Ich bin zufrieden.» Sie hat mit Jelmoli Grosses vor. Am 5. November eröffnete sie neue Verkaufsflächen in The Circle, dem neuen Einkaufszen­trum neben dem Flughafen Kloten. Und Müller treibt die Erstellung eines Omnichannels voran – kurz: Das Einkaufserlebnis soll über digitale und physische ­Kanäle laufen. Von der Bestellung über den Kauf bis zur Reparatur.