Jennifer Ann Gerber: «Die erste Zeit hatte meine Familie Priorität»

Dieses Vorhaben hat sie bereits in erste Taten umgesetzt: So lief die Ex-Miss an der London Fashion Week für Rohmir und präsentierte an der LU Couture Fashion Show im KKL Mode von Ex-Missen-Designerin Lisbeth Egli. Diese Auftritte auf dem Laufsteg haben in Gerber das Feuer fürs Modeln wieder zum Lodern gebracht. «Um mich besser zu vermarkten und mehr Aufträge zu bekommen, möchte ich mir nun auch wieder eine Model-Agentur suchen», verrät sie.