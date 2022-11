Die Nähe zum Fussball ist bei Jennifer Bosshard (29) fast schon Familiensache, denn als Ehefrau von FC Luzern Stürmer Pascal Schürpf (33) kommt der Sport quasi jeden Abend zu ihr nach Hause. Ausserdem hat sie gerade gemeinsam mit zwei Journalisten-Kolleginnen einen Dokumentarfilm über die umstrittene Fussball-WM in Katar abgedreht. Trotzdem sagt sie: «Mit Fussball als Sportart, die man im Stadion guckt, kann ich nicht wahnsinnig viel anfangen.» Was sie fasziniere, sei die globale Euphorie, welche der Sport in den Menschen entfache.