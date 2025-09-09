Jennifer Bosshard zeigt ihr neues Leben in Basel

Zukunft wohl nicht bei SRF

Anfang 2025 gab SRF bekannt, das von Bosshard präsentierte Gesellschaftsmagazin «Gesichter & Geschichten» Ende Juni vom Sender zu nehmen. Seit der Absetzung hat sie gemeinsam mit dem Moderationskollegen Michel Birri den Podcast «B&B abgesetzt» ins Leben gerufen, der mittlerweile in der zweiten Staffel läuft. Zudem arbeite sie an vielen neuen Projekten. «Leider sind die noch nicht spruchreif», sagt Bosshard. «Ich will mich zudem weiterbilden, einen CAS machen, und als Eventmoderatorin bin ich natürlich auch weiterhin tätig.» Konkrete Job-Updates könne sie noch nicht teilen. Aber: «Es sieht aktuell nicht so aus, als würde ich dem SRF erhalten bleiben.»