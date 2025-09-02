Jesse Rinderknecht erobert Paris

Zwischen zwei Welten

Und wie reagierte die Truppe in der Kaserne auf das prominente Model-Mitglied? «Viele waren überrascht und neugierig. Ich bin der Erste in meiner Einheit mit einem Bezug zu dieser Welt. Vor allem, ob man wirklich so viel verdient, wollen sie wissen – an diesem Punkt bin ich natürlich noch nicht», sagt er und lacht. Zwischen der Kaserne und den Fittings in Pariser Modehäusern balanciert der 21-Jährige aktuell zwei Welten. «Es ist nicht einfach, weil ich auch immer wieder Angst habe, den Anschluss beim Modeln zu verpassen. Gleichzeitig sagen meine Agenten: ‹Mach erst mal dein Militär fertig. Danach warten neue Chancen.›»