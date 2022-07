Musikalischer Jura

Hier in einem Keller von Privatleuten gab Brigitte Rosset vor 35 Jahren ihre erste Aufführung. Es ist also naheliegend, dass die Schauspielerin, Humoristin und Regisseurin aus der Romandie als Botschafterin für den Ort La Neuveville ins Rennen um den Titel des Schweizer Dorfes 2022 geht. Rosset, die aus Genf stammt und in Les Diablerets lebt, ist seither immer wieder im Café-Théâtre de la Tour de Rive aufgetreten, das alle Arten von Theater-, Musik- und Humorveranstaltungen anbietet. Nicolas Harsch ist der Programmkoordinator – wenn er nicht gerade als Postbote im französischsprachigen Dorf im Berner Jura als Amateurschauspieler oder Musi-ker tätig ist. «Hier gibt es bei jedem Fest, egal um welchen Bereich es geht, eine Bühne mit Musik.»