Das Schweizer Dorf des Jahres – jetzt abstimmen!

Als Sebalter – der «Mann mit der Geige» – 2014 in Kopenhagen beim Eurovision Song Contest für die Schweiz seit 21 Jahren die höchste Punkt-zahl holte, schlug in seiner Tessiner Heimat die Geburtsstunde des Sobrio Festivals. Und während Sebastiano Paù-Lessi, 37, so der bürgerliche Name des Musikers, in Dänemark vom ESC-Sieg träumte, erfüllte sich im 80 Einwohner zählenden Bergdorf der Traum von Mauro Harsch, 60. Der Pianist und Dozent am Conservatorio della Svizzera italiana in Lugano, dessen Grosi einst in Sobrio lebte, gründete das Projekt «Il Villaggio della Musica» (Das Musikdorf).