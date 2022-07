Das Schweizer Dorf des Jahres – jetzt abstimmen!

Hier an der Julierpassstrasse steht noch viel mehr an: Als neue Attraktion kündigt Giovanni Netzer ein Betongebäude mitten im Bergdörfchen an, das komplett mit einem 3-D-Drucker erschaffen werden soll. Gebaut wird er in Zusammenarbeit mit der ETH. Der Weisse Turm bietet Raum für Kunstinstallationen, Hörspieltouren und Theateraufführungen. Ab 2023 soll der digital-analoge Turm für fünf Jahre stehen. «Es ist eine Art Hommage an die Zuckerbäcker aus Mulegns», sagt Giovanni Netzer. Die sorgten einst europaweit mit ihrer weissen Kunst für Furore. Gut möglich, gelingt dies Mulegns in Zukunft ebenfalls.