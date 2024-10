Im Oktober geht Dana auf ihre erste eigene Tour. Bühnenerfahrung sammelte sie bereits am Open Air Gampel im Wallis oder am Gurtenfestival in Bern. Zuvor musste sich Dana die Bühne immer wieder teilen, wobei selbst das «extrem cool» gewesen sei. So sang sie als Back-up-Sängerin für den britischen Sänger Rag ’n’ Bone Man (39), Spice Girl Mel C (50) oder UK-Rapper Stormzy (31).