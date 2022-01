27. Juli 2016

Der Stein kommt ins rollen

Der Finanzblog «Inside Paradeplatz» schreibt als Erster über Geldtransaktionen auf einem Konto der Zürcher Bank Julius Bär. Es geht um mögliche Zahlungen rund um einen Deal bei Aduno, wo Pierin Vincenz VR-Präsident war. Der Artikel wirft die Frage auf: Hat sich Vincenz persönlich bereichert, indem er privat in Firmen investierte, die dann zu einem deutlich höheren Preis an Raiffeisen oder Aduno verkauft wurden? In diesem Zusammenhang taucht erstmals auch der Name Beat Stocker auf. Der Ex-Aduno-CEO ist eng mit Vincenz befreundet und soll ebenfalls in die Transaktionen involviert sein.