Die Schweizer ESC-Hoffnung ist in Schweden angekommen und probt fleissig für den grossen Auftritt am Donnerstag im Halbfinale des Eurovision Song Contest. Das Gesangstalent aus Biel ist aber nicht nach Malmö geflogen, sondern per Anhalter gefahren. Was alles auf dem Weg passiert ist, erzählt Nemo im Video.

Sandra Casalini